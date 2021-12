Il était deux heures du matin. Dans un appartement de la rue Charles Dupret, au 2e étage au-dessus d'une agence immobilière, un couple se réveille et sent une odeur de fumée. Ils ouvrent la porte du couloir des communs et se retrouvent face à un mur de fumée. En quelques instants, tout leur appartement se remplit de fumée: impossible de descendre.

Ils se sont réfugiés sur la terrasse, située à l'arrière du bâtiment, sans oublier de prendre leurs deux chats dans les bras. Ils ont appelé les pompiers et ont attendu, dehors, que l'aide arrive.

© FVH

Sous les ordres du lieutenant Jenda et de l'adjudant Turlo, les pompiers de Marcinelle sont rapidement arrivés sur place. Ils ont identifié un début d'incendie dans les caves, probablement causé par un court-circuit, et ont commencé à évacuer les fumées pendant que les services d'Ores arrivaient également sur les lieux. Une ambulance et un SMUR ont aussi fait le déplacement, mais après une prise en charge du couple, évacué par les escaliers après aération, il n'a heureusement fallu hospitaliser personne.