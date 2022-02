L. C.

Une fois n'est pas coutume, un mari et son épouse se retrouvent sur le même banc réservé aux prévenus. Youness et Kheira sont poursuivis pour une scène de coups et blessures le 25 mars 2020, au début du confinement. Au domicile du couple à Charleroi, une dispute a éclaté entre les deux adultes. « Youness a frappé sa femme. Pour se défendre, cette dernière a blessé son homme au visage, avec un couteau », précise le substitut Brichet.

Nouvelle scène trois mois plus tard

Le 28 juin, soit trois mois après cette première scène, Youness a de nouveau dépassé les limites en frappant Kheira. Le mari reprochait à sa femme ses réponses données à la police. « Elle a été auditionnée sur les coups qui ont eu lieu en mars 2020. Le prévenu lui a demandé ce qu'elle avait dit à la police et visiblement, cela ne lui a pas plu puisqu'il a frappé la victime en lui reprochant les propos qu'elle a tenus devant les policiers. »Les deux prévenus, absents, sont jugés par défaut. Pour Youness, en état de récidive pour des faits similaires remontant à 2018, une peine de 18 mois de prison est requise. Le substitut Brichet requiert un acquittement pour Kheira. « Je ne peux pas exclure le fait qu'elle se soit défendue lorsqu'elle a reçu les coups. »Jugement le 10 mars.