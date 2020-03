Hichame, archiconnu de la justice, risque 10 ans de prison ferme pour avoir tiré sur un dealer en pleine rue, le blessant à l’abdomen. Sylvie et Frédéric sont poursuivis pour avoir volé 2,5 gr de cocaïne. Les trois personnes se trouvent depuis un an derrière les barreaux pour cette scène.

Le 24 décembre 2018, à 9 h 30, les secours sont appelés à la rue Sainte-Zoé à Montignies-sur-Sambre, non loin de l’école La Samaritaine et du centre commercial Ville 2. Un dealer se trouve à terre, dans un état préoccupant, après avoir été victime d’un tir à bout portant en plein abdomen. Rapidement, Frédéric reçoit la visite des policiers et craque. Il reconnaît avoir été présent sur les lieux, en compagnie de Sylvie et d’Hichame. Les trois prévenus se sont concertés pour créer ce guet-apens. Sylvie souhaite se fournir en cocaïne, mais elle n’a plus d’argent. Alors, avec Frédéric et Hichame, elle prépare le rendez-vous pour voler la marchandise de son dealer occasionnel et lui faire peur, "quitte même à le gifler."

Le ministère public souhaite voir Hichame, seul poursuivi pour la tentative de meurtre, emprisonné pour dix ans. L’homme, âgé de 45 ans, a déjà passé 25 ans de sa vie derrière les barreaux. Une peine de 37 mois de prison, avec un sursis probatoire, a été requise contre Frédéric, le seul à être en aveux dans le dossier. Une peine de 4 ans de prison ferme est sollicitée contre Sylvie, considérée comme l’instigatrice du guet-apens. Jugement, le 20 avril.