C'est la onzième opération du genre depuis le début de l'année 2021, et pas la dernière promet la police locale de Charleroi : jeudi 10 juin, vingt policiers et deux maîtres-chiens, avec un appui de la police fédérale, ont procédé à une journée de patrouilles axée spécifiquement sur la lutte contre les stupéfiants.

La police a sillonné l'intra-ring de 13 à 21 heures, et après observation des agissements suspects, sont passés à l'action : 19 personnes ont été contrôlées et 15 personnes ont été arrêtées. Une d'entre elles était un dealer, qui a été présenté au parquet, puis au juge d'instruction avant d'être placé sous mandat d'arrêt. Cinq étaient des "rabatteurs" qui refusaient de quitter les lieux, indique la zone de police. 4,41g d'héroïne et 4,43g de résine de cannabis ont été saisis.

Pour le reste, il s'agissait principalement - dans six cas - de personnes en séjour illégal sur le territoire et pour lesquelles l'Office des Etrangers fédéral a été alerté. On notera une personne ivre et une autre qui troublait l'ordre public, qui ont aussi été arrêtés administrativement.