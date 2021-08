Jonathan était poursuivi pour la détention de cocaïne et d’héroïne entre avril 2019 et avril 2021. Sur le même banc, à ses côtés, on retrouvait également Safi, son fournisseur attitré suspecté d’avoir détenu ces deux substances, mais aussi de les avoir vendues durant un an.

Jonathan a été pincé par la police de la zone Botha grâce à une information anonyme. Avant de revendre sa marchandise chez lui, à Chimay, le dealer descendait sur Charleroi afin de se fournir auprès de Safi…

Malgré l’absence d’antécédent judiciaire des deux prévenus, le parquet avait tout de même requis des peines de 24 et 30 mois de prison.

Le tribunal correctionnel a prononcé la même peine de 18 mois de prison pour Jonathan et Safi. Le premier cité obtient un sursis probatoire de 5 ans et devra entamer un suivi médical et ne plus consommer de produits stupéfiants. Safi, lui, s’en sort avec un sursis simple.