Depuis ce samedi, le parking de Caterpillar à Gosselies vibre au rythme des attractions d'une foire de Charleroi délocalisée. Les forains ont pu souffler en constatant que le public était au rendez-vous pour cette première journée d'ouverture. "Nous ne savions pas ce que ça allait donner. Jusqu'à la dernière minute nous avons été dans les préparatifs. Que ce soit pour les places de parking ou l'accueil des visiteurs, nous avons travaillé jusqu'à la fin," explique Thomas Delforge, l'un des organisateurs de la foire.

Pour son grand retour, une inauguration a été faite en présence de l'Echevine des Fêtes Babette Jandrain. Dans son discours, l'élue carolo est revenue sur les étapes de la délocalisation et le besoin d'une ville comme Charleroi d'avoir une foire digne d'une grande ville.

© NGOM

Dans les allées, profitant d'un soleil généreux, le public a répondu nombreux à l'invitation et n'a pas sembler gêné par ce changement de lieu. "C'est une bonne chose, ici au moins il y a de la place, c'est un peu comme dans un parc d'attractions. Il y a tout et on se sent en sécurité," nous confie un promeneur. "Le fait que tout soit à l'extérieur n'est pas plus mal, on est directement dans la foire sans penser au reste ni à chercher une place pour se garer ce qui est plus compliqué en ville," poursuit un autre.

Au moment de l'inauguration ce point a également été soulevé par un des représentants des forains qui remerciait la ville de Charleroi d'avoir jouer un rôle d'intermédiaire auprès du gestionnaire du site de Caterpillar. Il a également évoqué du futur de la foire. "Nous sommes ravis d'avoir trouvé une solution pour cette année même si nous souhaitons toujours que la foire revienne en centre-ville. Nous savons que pour l'instant avec les travaux cela est compliqué mais cette solution de Caterpillar n'est que provisoire. Une ville comme Charleroi doit aussi avoir sa foire."

Du côté de l’échevinat de l’Égalité des Chances, l'échevine de tutelle, Alicia Monart également présente, a souligné le fait que la foire s'était installée sur un site totalement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Une fois les discours terminés, les élus présents se sont offerts une bonne dose d'adrénaline sur des attractions à sensations fortes.

Pour ce premier jour, on estime que près de 3.000 personnes ont sillonné les traverses de la foire.