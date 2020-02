Concilier un mandat public avec une activité professionnelle privée peut ne poser aucun problème de légalité. Mais on touche à la cohérence et à l’éthique politique quand, comme cela se passe à Charleroi, un député provincial en charge des Affaires sociales s’occupe comme avocat de recouvrer les créances hospitalières et médicales d’usagers en situation de précarité.

Ancien président du plus gros CPAS de Wallonie, à Charleroi, et désormais membre du gouvernement du Hainaut, Éric Massin a décroché l’un des marchés lancés en février 2018 par l’Intercommunale de Santé publique du Pays de Charleroi (ISPPC) pour la récupération des factures impayées.