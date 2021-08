Déjà condamné en 2010 et 2013 pour des faits liés aux produits stupéfiants, Ali a recommencé un nouveau trafic entre septembre 2020 et février 2021. C’est en tout cas ce que renseigne une information anonyme adressée à la police…

Les forces de l’ordre déclenchent alors les premiers devoirs d’enquête. Les observations, et surtout les écoutes téléphoniques, confirment bien l’information de base. Ali a de nombreux contacts avec des toxicomanes et utilise des noms de codes (par exemple chèvre, café et lait). L’enquête révèle également l’implication de trois autres individus. « Le rôle central est tenu par Ali, qui délègue ses ordres à Hakim. Ce dernier, lui, gère la distribution et va au contact de Semir et d’Habib, les dealers de rue », précise le substitut Lafosse.

Lors des interpellations des deux derniers cités, les policiers ont découvert 23 boulettes de stupéfiants sur Habib et 25 cailloux d’héroïne et de cocaïne sur Semir. Les quatre prévenus contestent l’association. Pour justifier les ventes, certains admettent être consommateurs ou avoir débuté le business pour survivre.

Une peine de 4 ans de prison a été requise contre Ali, suspecté d’être le dirigeant de l’association. Pour les autres, ce sont des peines allant de 2 ans à 37 mois de prison qui sont sollicitées. Jugement début septembre.