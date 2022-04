Ce mercredi, le rond-point ultra-fréquenté de la ville haute de Charleroi, avec son Marsupilami, s'est paré des couleurs LGBT. Un drapeau a flotté plusieurs minutes sur la tour de la Vigie, sur le rond-point. Peut-être l'avez-vous aperçu entre 16 et 17 heures, sous l'installation artistique qui affichait aujourd'hui "fugace".

Il s'agissait un happening, compliqué par le vent fort qui soufflait à ce moment-là, pour un prime Tipik-RTBF qui sera diffusé à la mi-mai. Objet : la Pride 2022. "C'est un événement très bruxellois, on avait la volonté de le décentraliser", explique la présentatrice Béné Deprez, qui s'entoure pour l'occasion de personnalités LGBTQIA+. Louvain-la-Neuve, Liège, Dinant, Saint-Hubert sont aussi au programme. "On fait un tour de la diversité, avec un défi dans les cinq provinces et un à Bruxelles. L'idée, c'est que je rapporte un trophée, une photo qui sera exposé lors de la Pride." © van Kasteel

La personnalité ce mercredi à Charleroi, c'est Lionel. Le jeune Camerounais est homosexuel, réprimé dans son pays, et il a trouvé en Charleroi une terre d'accueil. Il voulait faire flotter le drapeau LGBT sur la Vigie, un lieu emblématique pour les Carolos devant lequel passent des milliers de voitures tous les jours. "Ca exprime sa gratitude, son histoire avec Charleroi, qui l'a accueilli. C'était important d'exprimer qui il est vraiment à cette ville qu'il aime tant", ajoute Béné Deprez.

La présentatrice est à titre personnel "hyper contente de présenter cette émission aux couleurs de la diversité, c'est important de mettre en avant cette communauté, leur quotidien, leurs portraits. De mettre en avant les richesses de chacun, finalement, qu'on puisse rencontrer ces personnes pour mettre en avant leur combat et vivre des moments festifs, d'échange, avec eux. Quoi de mieux pour le faire que des défis comme ceux-là ? Faire flotter un drapeau LGBT sur un bâtiment bien en vue, par exemple !"