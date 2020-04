Maintenant que le déconfinement est sur toutes les lèvres, il s'agit aussi de prévoir du mieux possible l'avenir proche.

Pour la société de logements publics de Fleurus, Mon Toit Fleurusien, les mois qui arrivent sont d'ordinaire très chargés. Entre 600 et 700 personnes transitent par le bâtiment de la rue Brennet pour le calcul des loyers en fonction des revenus. "Tous les locataires des logements sociaux doivent transmettre leurs revenus de l'année en cours pour qu'on puisse calculer le loyer de l'année suivante", note le directeur Jean-Paul Lequeu. "Cette période est chargée et commence à la mi-août pour finir fin septembre. Nous recevons donc plein de locataires avec leurs preuves de revenus, fiches de salaires, extraits de rôle, attestations de handicap, etc."

Mais ce n'est pas parce qu'il y a déconfinement que le virus va disparaître du jour au lendemain. Et Jean-Paul Lequeu pense qu'il faudra conserver, même en fin d'été, conserver les mesures de distanciation physique.

C'est ainsi que Mon Toit Fleurusien va adopter un système de "Drive-in", comme il dit. Mais un drive-in à pied : "Les locataires ne peuvent plus entrer dans la société, parce que notre salle d'attente fait 30 mètres carrés et pourrait donc accueillir... un seul visiteur à la fois. Cependant, notre siège social nous permet de transformer la fenêtre d'une secrétaire en une sorte de guichet en plein air", explique le directeur. "L'idée, c'est d'installer une vitre en plexiglas pour échanger directement avec la secrétaire, lui donner ses documents et preuves de revenus, sans devoir enter. Et on pourra aussi gérer la désinfection plus facilement. On tracerait alors sur le parking des lignes tous les deux mètres pour respecter la distanciation physique et, évidemment, la vie privée des locataires qui échangeront avec le secrétariat."

La Belgique et sa météo capricieuse obligent, Mon Toit Fleurusien prévoit également de quoi se protéger de la pluie, même en août-septembre.

En parallèle, depuis le début du confinement, la société rappelle que les ouvriers, gantés et masqués, ont continué d'effectuer les réparations urgentes (chauffages, plomberie, électricité) et que les techniciennes de surface continuent de nettoyer deux fois par semaine les espaces communs des blocs d'appartements, avec une attention particulière pour les poignées de porte et les boutons d'ascenseur.

Ces mêmes ouvriers participeront à la distribution des masques initiée par le Comité Consultatif des Locataires et Propriétaires de Fleurus (CCLP), masques confectionnés par des bénévoles.

Mon Toit Fleurusien rappelle enfin que le secrétariat reste joignable par téléphone et mail pour tout ce qui concerne les révisions de loyer, pour les locataires qui auraient vu leurs revenus diminués suite au coronavirus. La demande peut être effectuée par mail à l’adresse info@montoit.be ou par téléphone au 071/827.160.