Un enfant de trois ans a été victime d'un accident à l'école communale Cobaux, au centre-ville de Charleroi, ce lundi matin à l'heure de la rentrée des classes, indique la Ville de Charleroi confirmant une information de Sudinfo.

Le battant d'une fenêtre s'est détaché du châssis et a heurté l'enfant. Il a été immédiatement pris en charge par les secours et transporté en milieu hospitalier, son état de santé n'est pas connu.

L'école Cobaux subit un grand chantier de relifting énergétique: la fenêtre en question avait été installée il y a moins d'un an.

La Ville de Charleroi déplore l'incident et a demandé au bureau d'études d'Igretec de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des enfants et du personnel. L'échevine de l'Enseignement et l'échevin des Travaux se sont rendus sur place dans la matinée pour apporter leur soutien aux enseignants et aux parents. Du côté d'Igretec, on indique que toutes les fenêtres nouvellement installées (120 en tout) ont été fermée à clé suite à l'accident, en attendant que l'ensemble des menuiseries puissent être inspectées par l'entrepreneur en charge du chantier.