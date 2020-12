Vous vous souvenez du popup store de la rue de Marcinelle ? La maison du tourisme a réinventé et concentré le concept dans son bureau d’accueil de la place Charles II : c’est un espace boutique de produits carolos.

Bières, gin, vodka, thé et café torréfié au pays noir, calices du Sporting de Charleroi en grès de Bouffioulx réalisés par la poterie Dubois, livres, jeux de société en édition limitée (Cluedo 1666 pour les 350 ans de la ville, trivial poursuit sur la route de Napoléon, etc.), mugs, porte-clés, badges, photographies... sans oublier une série d’affiches et de cartes postales stylisées de l’affiche belge et un pack collector de cartes postales édité par l’Eden : les amateurs de cadeaux estampillés pays noir vont être comblés...

"Au départ, nous avions prévu de proposer ces produits durant la période de décembre... Aujourd'hui, nous réfléchissons à pérenniser cet espace qui viendrait s'étoffer tout au long de l'année et des saisons vu le succès rencontré et l'importance de valoriser les producteurs locaux qui ont, désormais et plus que jamais, leur place dans le paysage touristique" indique l’échevin Thomas Parmentier, président de la Maison du Tourisme.

Des chèques cadeau horeca, loisirs (Airspace indoor ou karting) et culture (Ruche Théâtre royal, Quai 10) sont aussi disponibles… Pour rester carolo.

L’espace boutique de la Maison du Tourisme est accessible selon les horaires d’ouverture du bureau, du lundi au samedi de 9 à 17h, les dimanches et jours fériés de 10 à 14h.