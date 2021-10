A Châtelet, les autorité communales ont décidé de mettre à disposition des citoyens un espace spécialement dédié à l'enfance, la jeunesse et la famille.

Afin de mettre cette initiative en avant, une journée porte-ouverte est organisée ce samedi 23 octobre de 11 h à 16 h au 18 rue de la Fontaine à Châtelineau.

Le lieu désormais appelé "Village relais enfance, jeunesse et famille" rassemblera en son sein, spécialement pour la journée du 23 octobre, des agents communaux aux diverses missions à destination des citoyens, petits et grands, les familles et les professionnels.

Ces rencontres permettront au public de découvrir les missions des différents intervenants et les guider au besoin vers les opérateurs les plus à même à les accompagner. Cette journée de rencontre sera également l'occasion d'inaugurer extérieur dont l'aménagement a pu être possible grâce au budget participatif, initiative de l'Echevin des finances, Michel Mathy.

Ce samedi d’automne permettra aux autorités locales d’offrir aux enfants des écoles de devoirs un panel de livres reçu grâce au Président du CPAS de Châtelet, Marcel Biron, grâce à un budget fédéral pour que la culture soit accessible au plus grand nombre.