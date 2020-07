Balades, musiques, danses, tricot… il y en aura pour tout le monde à Charleroi.

La reprise des activités culturelles a permis au secteur de se réinventer. Dans un esprit de culture pour tous, l’Eden a planifié une série d’activités ludiques et récréatives pour les vacances.

Ce samedi et dimanche des "explorations urbaines" au départ de Marchienne-au-Pont étaient organisées. Elles ont pour principe de se plonger dans le passé industriel de notre région. Pour cela, le centre culturel carolo a proposé une série d’explorations urbaines destinées à faire évoluer les regards sur le Pays-Noir. Ces balades tout en contraste permettent au public de découvrir, au fil des chemins marchiennois, tant le passé ouvrier que celui des patrons.

Un Café Tricot est organisé tous les jeudis de l’été. Dans l’esprit des tricoteuses de la seconde guerre mondiale chargée de transmettre des messages par la Résistance, l’atelier propose "de lutter contre le marasme ambiant afin de retrouver une convivialité sincère et spontanée." L’atelier est ouvert à tous dès 16 ans et se déroule à La Brasserie de l’Eden.

"Bouger dans la rue" c’est tous les dimanches 14h jusqu’au 26 juillet le but est de "reprendre possession de son corps en mouvement, sur place et dans l’espace, en jouant du mètre cinquante de distance. Sortir de cette posture figée, encapsulée par plusieurs semaines de confinement, pour finalement occuper l’espace public, libre et résilient·e." Une activité pour toute la famille.

Tous les samedis jusqu’au 29 août de 16h à 18h c’est le Speaker Corner qui est organisé dans les espaces verts de Charleroi. Cette activité répandue dans les pays anglo-saxons permet à chacun de venir s’exprimer librement devant un public. Cette activité s’apparente aux soirées slam co-organisé avec le collectif Goslam City.

Les vacances c’est aussi Camping Paradis. Petite restauration et ambiance musicale assurée par des DJ’s.

Pour terminer l’été sur les chapeaux de roues, il y a l’atelier de fabrication de caisses à savon "À fond la caisse" pour les jeunes de 9 à 14 ans. Lors de ces rendez-vous il est possible de créer sa propre monture avec des matériaux de récupération. Ateliers prévus du 17 au 21 août et du 24 au 28 août à l’école Siant Michel de Roux. Info et réservation : mjroux.317@solidaris.be Pour toutes les autres activités : peggy@eden-charleroi.be ou 0486/186 883.