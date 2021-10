Depuis le début du dossier, Roberto clame son innocence. Non, il n’a jamais eu de geste déplacé envers deux jeunes filles âgées de moins de 16 ans et qui se trouvaient dans une institution de Lobbes, qui accueillent de jeunes enfants placés via le SAJ (service de l’aide à la jeunesse) ou le SPJ (service de la protection de la jeunesse). À l’époque des faits (l’une des victimes évoque des attentats à la pudeur remontant entre 2011 et 2012), Roberto était éducateur en chef au sein de l’établissement.

Si ce dernier admet « s’être peut-être un peu plus investi dans sa mission auprès des deux jeunes filles », il conteste avoir adopté un comportement déviant. La première victime qui s’est manifestée en portant plainte contre l’éducateur en chef, évoque notamment des câlins dans le lit ou des bisous avec la langue. Une autre pensionnaire du centre a signalé une main sur la cuisse et des bisous quand elle a été auditionnée en tant que témoin sur les faits subis par sa camarade…

Un acquittement plaidé

Les autorités judiciaires ont mené une enquête sur les événements. Mais ce jeudi matin, le parquet confirme qu’il existe bien des éléments interpellant, mais qui ne permettent pas d’asseoir la culpabilité du prévenu au-delà du doute raisonnable. « Personne n’a été témoin de quoi que ce soit. Oui, le prévenu semble s’être plus investi dans sa mission que ce qu’il aurait dû faire, mais personne n’a été témoin d’un attentat à la pudeur. » Un acquittement est donc requis pour le prévenu.

Jugement le 25 novembre.