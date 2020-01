Un commerçant de Lodelinsart avait été condamné en première instance à six ans de prison ferme pour le viol et la tentative de viol de deux adolescentes, mineures. En appel ce mardi, son avocat a plaidé son acquittement devant la cour d’appel du Hainaut : il nie les viols et nie s'être jamais présenté comme imam à qui que ça soit. La défense choisie est l’acquittement au bénéfice du doute, vu le contexte entourant toute cette affaire.

C’était en 2012 qu’une instruction avait d’abord été ouverte. Une jeune femme avait déclaré à la police qu’elle s’était vue proposer une "purification" par un imam de Lodelinsart. C’était sa tante, alors maîtresse de l’homme en question, qui lui avait conseillé d’aller "se faire purifier". Elle avait également expliqué que ses deux propres filles, mineures, avaient déjà subi ce rituel, avec succès.

Les deux mineures avaient alors été auditionnées par la police, en juin 2012, mais avaient entièrement nié les faits. Cependant, en août 2015, les deux jeunes filles alors devenues majeures, s’étaient à nouveau rendues à la police pour une nouvelle déclaration : elles sont toutes les deux revenues sur les dénégations de 2012, indiquant qu’elles avaient été abusées sexuellement par l’amant de leur mère, un commerçant de Lodelinsart qui se présentait comme un imam. Elles ont aussi déclaré qu’elles avaient aussi été "purifiées" avec de l’eau mélangée à du plomb.

Suite à ces déclarations, l’instruction contre le faux imam avait été rouverte. Lui a alors été condamné à six ans de prison, et la mère des deux filles à quatre ans de prison. Cette dernière n’a pas fait appel.

L’arrêt de la cour d’appel sera prononcé le 18 février. Le ministère public, de son côté, a requis le maintien de la peine prononcée par le tribunal correctionnel de Charleroi en première instance.