Le premier a été reconnu coupable de faits de viol, d'attentat à la pudeur et de détention d'images à caractère pédopornographique, le second de faits d'attentat à la pudeur.

Dans son jugement, le tribunal a souligné l'extrême gravité des faits commis par le fils Eric et par le père Maurice contre une fillette de 11 ans atteinte d'un retard mental et contre sa sœur cadette. A plusieurs reprises, il a écarté l'hypothèse de déclarations mensongères dans le chef de la principale victime et a insisté par ailleurs sur le caractère extrêmement modéré de ses propos.

A l'audience, le ministère public avait requis des peines de prison de 6 et 5 ans contre Eric et Maurice Lammers.