Deux ans après avoir croisé Vauban sur la place Verte, c’est Napoléon Bonaparte qui s’invite ce samedi à Charleroi. L’Empereur sera en effet de retour à la ville basse sur des lieux chargés du souvenir de son passage en juin 1815 au travers d’un escape game outdoor conçu par Charlerooms. "À l’occasion du bicentenaire de sa mort, nous en avons fait la figure centrale d’un jeu pour une centaine d’équipes de 2 à 6 participants", explique Didier Colart de Charlerooms. Coiffé de son célèbre bicorne, il sera accompagné de trois de ses commandants d’armée en costume, les maréchaux Ney et Grouchy ainsi que le général Comte Letort. Il s’agit de la deuxième édition de la Grande Escapade, initiée par le shopping Rive Gauche et dans laquelle ont embarqué cinq autres partenaires : la Maison du Tourisme dont une antenne se délocalisera à Rive Gauche, Galeria Inno, la Manufacture Urbaine, le Novotel et l’Union des commerçants et artisans de Charleroi (Ucac) dont 26 membres seront actifs dans le jeu.

Voici 2 ans, la grande escapade avait mobilisé plus de 500 participants en centre-ville, au départ du Cluedo sur les 350 ans de Charleroi. "Nous avons décidé de remettre le couvert dans une formule complètement inédite" confie Didier Colart qui ne veut pas en dire trop pour ménager la surprise. Attention : pour jouer il faut inscrire son équipe sur le site lagrandeescapade.be. Quand c’est complet c’est complet ! D’où la nécessité de ne pas traîner.

Ce samedi de 10 à 17 heures, les carolos auront droit à une animation… impériale, avec les figurants et les 17 musiciens de la garde impériale de Waterloo. Les frais d’inscription de 5 euros par personne seront convertis en bon à valoir sur des boissons ou de la nourriture. "C’est notre façon de donner un petit coup de pouce à l’horeca." Les équipes partiront à la chasse aux indices à partir de 10 heures jusqu’à 15 heures Rendez-vous au premier étage de Rive Gauche. La durée du jeu est d’environ 2 heures.

Infos : lagrandeescapade.be