En août 2019, Jeremy a été condamné une première fois par la justice pour des violences conjugales sur sa compagne de l’époque. Et plus de deux ans plus tard, le trentenaire risque une nouvelle condamnation pour des faits de même nature sur la même victime. L’ex-compagne de Jeremy se plaint d’un comportement harcelant et de coups de la part de son ex entre octobre 2019 et janvier 2021.

Une nouvelle résidence

Alors que l’ex-compagne pensait gagner définitivement sa tranquillité en partant s’installer à Jumet, qu’elle ne fut pas sa surprise lorsqu’elle a remarqué la présence du prévenu dans son quartier, chez sa nouvelle compagne. « Je l’ai rencontré il y a plus de deux ans sur internet. Au départ, elle vivait à Gilly chez sa sœur, vu les travaux effectués à son domicile, pour enfin emménager chez elle, à trois maisons plus loin que chez mon ex. Je le jure, je ne l’ai pas fait exprès », explique Jeremy.

Son ex-compagne se plaint de courses-poursuites, d’intimidation et même d’une scène de coups très tôt un matin. Mais Jeremy jure faire le strict nécessaire pour éviter de croiser son ex. Vu le déni et le manque de reconnaissance des faits dans le chef du prévenu, le parquet requiert une peine de 18 mois de prison. Jugement le 17 décembre prochain.