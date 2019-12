A la suite d'une violente altercation un homme a reçu plusieurs coups de couteaux.

Une violente bagarre a eu lieu ce dimanche, en plein marché dominical à la rue Neuve à Charleroi. La victime a reçu plusieurs coups de couteau mais ses jours ne sont pas en danger.



Un différend pour la location d'un bien

La police de Charleroi et le parquet confirment ce dimanche après-midi une information de nos confrères de RTL Info. Une altercation entre plusieurs personnes selon la police de Charleroi s'est produite ce dimanche matin lors du traditionnel marché du centre ville à la rue Neuve à Charleroi. Un homme, âgé d'une quarantaine d'années selon RTL Info, a été victime de plusieurs coups de couteau par un autre homme. Ce dernier a été identifié mais est toujours en fuite et recherché, indique le parquet de Charleroi.Selon nos confrères, l'altercation se serait produite lorsque la victime aurait demandé au suspect de régler le paiement de la location d'un bien situé en France. Le parquet de Charleroi n'a pas été en mesure de confirmer l'origine de l'altercation. L'homme blessé a été pris en charge par les secours et transporté en milieu hospitalier. Ses jours ne sont pas en danger, détaille le parquet. La police de Charleroi confirme s'être rendue sur les lieux pour une bagarre et plusieurs personnes ont été interpellées, signale David Quinaux, porte-parole de la zone de police. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances précises de l'altercation.