Vers 4h40, les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est ont été requis à la chaussée de Mons, à Fontaine-l'Evêque. Un incendie s'était déclaré dans un appartement du troisième étage.

Quand les pompiers sont arrivés, le bâtiment avait été évacué et le locataire avait essayé d'éteindre le feu lui-même: il avait partiellement réussi, mais il était couvert de suie et avait une vilaine brûlure au pied. Il a refusé d'être emmené à l'hôpital par l'ambulance et le SMUR dépêchés sur place.

C'est apparemment un court-circuit dans un ventilateur qui a mis le feu à l'appartement. D'après notre correspondant sur place, la police locale des Trieux est intervenue notamment parce que le bâtiment ne semblait pas aux normes incendie. Certains locataires ont évacué l'immeuble en prenant leur télévision, nous dit-il encore.