Vers midi ce dimanche, les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est ont été requis à Marcinelle, route de Châtelet.

Dans une grue de 25 mètres de haut, le conducteur était coincé, apparemment suite à un blocage ou autre problème physique du même type.

© FVH

Le GRIMP (Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux) est donc intervenu pour le secourir. Ils ont pu descendre l'homme sur une civière via les airs, avec un système de cordage. Une fois sur la terre ferme, il a été pris en charge par ambulance R'Med et une équipe du SMUR de Notre Dame Charleroi.

L'intervention sur place a duré plus ou moins 2 heures. Constat: police locale de Charleroi.