Le 20 juillet 2021 vers 05h30, le corps sans vie d'un homme a été retrouvé sur les voies de chemin de fer située à proximité de la gare de Charleroi-Ouest à Marcinelle.

"A ce jour, cette personne n’a pas pu être identifiée", indique l'avis de recherche publié par la police fédérale à la demande de Madame la Juge d'instruction Zidelmal à Charleroi.

© Fedpol

"Cet homme est âgé d’une cinquantaine d’années. Il est de corpulence mince, mesure 1m80, a les cheveux gris et une barbe grise. Il était vêtu d’un pantalon en jeans bleu, d’une veste couleur camel de marque « High Class – Touch of Suede » et de baskets noires", note la description.

Si vous avez des informations sur cette affaire, vous pouvez contacter le numéro gratuit 0800/33.300 ou remplir un formulaire en ligne.