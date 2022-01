© FVH

Vendredi, en milieu d’après-midi, un important déploiement des secours et de la police sont intervenus à Châtelineau, rue des Radis. Un homme, retranché dans son domicile, menace de se faire sauter. Ce dernier serait équipé de grenades, qu’il aurait attaché autour de sa taille. On constate un important déploiement des forces de l'ordre dont la police locale de Châtelet, le GSA (Groupe de surveillance et d'appui) de Châtelet, le CGSU (unités spéciales de la police fédérale), les démineurs sont aussi attendus. Les pompiers deux ambulances et SMUR sont également sur les lieux. La police locale de Châtelet a créé un périmètre de sécurité.La police locale confirme qu’une intervention est en cours, sans pouvoir donner davantage d’informations.