C'est un proche de l'homme décédé qui nous a alerté. Will, âgé d'une cinquantaine d'années, aurait bien bu le soir du 23 décembre, dans un café connu de l'entité de Fleurus. Il serait alors allé "cuver" sur la terrasse à l'arrière du café... où il a visiblement été oublié. "La personne qui faisait le service n'est pas allée le réveiller, et a fermé le café. Quand un autre serveur est arrivé le lendemain matin pour faire l'ouverture, il a trouvé Will entre la vie et la mort et a immédiatement appelé une ambulance", relate ce proche, en colère.