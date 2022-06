Ce mardi, les pompiers de Marcinelle ont été envoyés en urgence à Châtelet, rue du Beau Moulin, aux alentours de 15 heures. On leur signalait un violent incendie dans une habitation. Quand ils sont arrivés sur place, avec un départ complet (grande échelle, citerne, autopompe), le rez était totalement en feu et des flammes s'échappaient par les portes et les fenêtres de l'habitation.

Sous les ordres du lieutenant Gelpi, les pompiers ont attaqué l'incendie par la toiture et par l'intérieur: il leur a fallu 30 minutes pour se rendre maître de la situation. Malheureusement, un pompier a été brûlé lors de l'intervention, et on a appris qu'un husky, le chien de la maison, avait également péri dans l'incendie.

La police locale de Châtelet/Aiseau/Farciennes a bloqué la route et mis en place des déviations, puis s'est occupée du constat: la raison de l'incendie est indéterminée à ce stade.