Durant la nuit de mercredi à jeudi, vers 3h du matin, les pompiers de Marcinelle ont été requis à la rue Grégoire Soupart à Châtelineau (Châtelet). Sous les ordres de l'adjudant Gery De Liège et du major Leroy, les hommes du feu sont intervenus sur les lieux pour un incendie dans un appartement au sein d'un immeuble regroupant plusieurs logements.La présence de personnes bloquées à l'intérieur était envisagée. Une ambulance du PiT de Gilly, une des pompiers et le SMUR de l'hôpital Notre-Dame de Charleroi ont été envoyés sur place. La zone de police locale Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes, arrivée entre-temps, est parvenue à aider les occupants du logement à quitter l'immeuble.L'incendie, localisé dans la cuisine du logement et dont la cause est inconnue, a été maîtrisé. Une personne a été légèrement intoxiquée, mais elle a refusé d'être hospitalisée.Constat de la zone de police locale.