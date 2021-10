Ce mardi matin aux alentours de 6h30, les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est, caserne de Marcinelle, ont été requis à Charleroi Nord. On leur signalait un incendie au rez-de-chaussée d'un immeuble à appartements sur la rue Bayet.

Quand ils arrivent, les occupants de l'appartement en feu et de ceux autour ont été évacués, mais l'incendie s'est étendu à l'arrière de l'appartement, brûlant tout et le rendant inhabitable. La cause de l'incendie est indéterminée.

La police locale de Charleroi s'est chargée d'établir le constat.

© FVH