Armé d'une machette, l'homme menaçait de se suicider.

Un individu a été interpellé dans la soirée de vendredi à la rue des Coteaux à Jumet (Charleroi) par la police locale ainsi que le groupe de sécurisation et appui (GSA) des forces de l'ordre, indiquent celles-ci samedi, confirmant une information de RTLInfo. Le suspect souhaitait, semble-t-il, mettre fin à ses jours en étant abattu par les policiers. L'homme était armé d'une machette et menaçait de se suicider. La police locale de Charleroi est intervenue sur place avec le GSA en renfort. Un périmètre de sécurité a été dressé et une négociation menée avec le suspect.

Selon les premiers éléments, l'individu souhaitait mettre fin à ses jours en étant abattu par les policiers. Il s'est finalement rendu aux forces de l'ordre et a été transporté en milieu hospitalier.​