Même si maintenant ils se font appeler les 4 saisons, anciennement le Prisme, l'institution de Farciennes - qui n'accueille actuellement plus qu'une quinzaine de résidents - est un grand danger. A sa tête depuis 5 ans, Amélie Blanckaert, la directrice, ne peut plus faire face aux nombreuses dépenses incombant à une telle institution. La cause? Un passif trop lourd dont elle était loin de se douter. Tout remonte au départ d'un infirmier indélicat aux arrangements plus que suspects... puisqu'il est poursuivi par la justice. On lui reproche notamment d'avoir facturé des soins non nécessaires aux résidents. La crise de la Covid n'a pas été là pour faciliter les choses puisque 3 résidents sont décédés malgré un confinement strict. "J'ai dû renvoyer mon infirmier parce que je pense qu'il y a une fraude à l'INAMI. Nous les avons avertis parce qu'il déclarait par exemple faire des douches complètes alors que nos résidents sont autonomes. Il comptait des frais supplémentaires," explique la directrice.

Seule avec son compagnon à travailler pour l'institution, ils vivent au jour le jour. "L'infirmier a falsifié les documents pour nous berner. Il a abusé de notre confiance. Nous sommes véritablement sur la paille. Nous ne sommes plus capables de réaliser les soins médicaux. Nous n'avons plus de médecin traitant. Chaque jour est un nouveau combat pour trouver un peu d'argent pour au moins acheter de la nourriture. En tant qu'institution privée, nous n'avons aucune aide. Nous sommes cloîtrés ici avec des résidents qui sont en manque de soin même si nous faisons le maximum."

Amélie et son compagnon ont pensé s'en sortir quand il y a un an l'AVIQ leur avait proposé de reprendre et de replacer les résidents mais il semble qu'aujourd'hui l'avis ait changé et une analyse au cas pas cas serait envisagée. En attendant les jours filent et les problèmes de justice ainsi que les fortes sommes dues (presque 200.000 euros) refroidissent les éventuels repreneurs.

Ils se sentent seuls et lancent une bouteille à la mer en attendant une main tendue ainsi qu'une décision de justice quant au cas de "l'infirmier magouilleur." "Je ne veux qu'une chose, que mes petits résidents retrouvent très vite un endroit où ils auront tout ce dont ils ont besoin."