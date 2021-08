À 21 ans, Joseph a eu une activité illicite durant un an, sur Anderlues et Binche. Si les policiers ont pu reconnaître le dealer, c’est notamment grâce à un accident de la route le 20 février 2020 à Binche. Joseph, qui s’était débarrassé d’un sac contenant 26 boulettes de cocaïne, a été identifié grâce aux caméras de surveillance qui ont filmé la scène.

Durant un an, Joseph s’est rangé avant de racheter une importante quantité de cannabis qu’il comptait revendre avant d’avoir trouvé un boulot. Finalement, la police de Mariemont avait découvert le kilo de cannabis et plus de 5.000 euros dans une garde-robe lors d’une perquisition.

Sans le moindre antécédent judiciaire, Joseph a obtenu la mesure de faveur pour laquelle le parquet ne s’y était pas opposé. S’il ne respecte pas les conditions probatoires, il purgera une peine de deux ans de prison.