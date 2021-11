Avant de comparaître devant la justice, Matheo, 23 ans, n’était pas connu pour être quelqu’un capable de réagir violemment ou de ne pas être en mesure de gérer son impulsivité. Mais en l’espace de quelques mois, le jeune homme a démontré tout le contraire et se retrouve logiquement devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour six préventions : coups et blessures, menaces et harcèlement téléphonique.

Les premiers faits de violence de la part de Matheo ont eu lieu à Anderlues, le 20 décembre 2019. À l’origine de cette scène, une situation familiale chaotique. Alors qu’il pensait faire sa vie en Espagne avec ses parents, Matheo a été contraint de rentrer au bercail à la suite d’un divorce. Et ce dernier s’est réfugié dans la boisson… Après un tour au café du coin, Matheo s’en est pris sans raison à sa mère. « Il lui porte différents coups avant de la saisir par la gorge. Le compagnon de cette dernière intervient et subit lui aussi des coups », confirme le parquet.

Quelques mois plus tard, le 2 mars 2020, nouvelle réaction violente du jeune prévenu dans les rayons d’un magasin Action, où travaillait l’ex-compagnon de la compagne de Matheo. « Il a bousculé ma compagne alors qu’elle était enceinte. Je suis intervenu, il s’est approché de moi et a tenté de me porter un coup. C’est possible que dans l’énervement, je me sois emporté », admet le jeune homme, qui confirme bien avoir envoyé un message menaçant à la victime après les faits mais qui conteste par contre avoir frappé une des collègues lors de la même scène.

Le parquet propose au prévenu de suivre une formation pour gérer son impulsivité. Jugement dans un mois.