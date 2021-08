Un mois de juillet pourri ? Certainement. Mais il n’a pas noyé pour autant les résultats de fréquentation du Bois du Cazier. A la mi-saison estivale, le directeur du site touristique majeur de Charleroi Jean-Louis Delaet tire un bilan satisfaisant de l’activité de juillet.

« L’année 2019 avait marqué un record avec quelque 60.000 visiteurs », rappelle-t-il. « Si la crise sanitaire a enrayé la croissance continue de nos entrées, nous avons accueilli le mois dernier plus d’individuels que les années précédentes. » La hausse a été de 15% par rapport à juillet 2020. Et de 40% par rapport à 2019, soit près de 2500 personnes. Ce phénomène s’explique à la fois par la difficulté à organiser des vacances à l’étranger et l’intérêt des Belges de redécouvrir leur patrimoine et leur culture.

Un peu plus de la moitié des touristes sont wallons, pour 25% de Flamands et plus de 10% de Bruxellois. Malgré les restrictions liées à la gestion de la pandémie, le Cazier a reçu du public venant de l’étranger. En majorité en provenance d’Italie. Si le site connait un succès surtout auprès des familles, les visites collectives reprennent progressivement, au grand bonheur des guides. « Pour retrouver l’affluence d’avant covid 19, il est indispensable de pouvoir répondre à la demande des groupes, quelle que soit leur origine géographique. » Idem pour les visites scolaires qui ont été interrompues.