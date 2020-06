Ce jeudi, une large opération de testing Covid-19 a occupé les abris du nuit du CPAS de Charleroi.

Le personnel, sur base volontaire, a pu se faire tester : les résultats seront connus dans trois jours, protégés par le secret médical et sans en informer l'employeur, le CPAS de Charleroi.

Les SDF qui fréquentent l'abri de nuit ou l'accueil de soirées ont aussi pu se soumettre au testing organisé. Même chose: les résultats seront connus d'eux seuls, avec invitation à prendre contact avec un médecin pour des suites éventuelles à donner.

"Si des cas positifs devaient être repérés dans la population testée, le CPAS dispose de bâtiment qui permettent de confiner ces personnes", nous indique-t-on. "Depuis le début de la crise, cinq personnes jugées potentiellement atteintes y ont été confinées pendant sept jours sous la supervision d'un médecin du Relais Santé."

Deux jours plus tôt, des masques en tissu avaient été distribués aux sans-abri de Charleroi, les mêmes que ceux distribués aux autres habitants. "Dans ce domaine, nous devons être proactifs et anticiper, car ce public ne viendra peut-être pas spontanément retirer ses masques comme l'ensemble des citoyens", note le président Philippe Van Cauwenberghe (PS). "Ceux qui n'ont pas d'adresse de référence pourront retirer leurs masques à l'abri de nuit et au Rebond quand il rouvrira. Ils pourront revenir aux mêmes endroits pour les faire nettoyer en machine."