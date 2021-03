Le supermarket d'alimentation situé à la ville-haute à Charleroi a été contraint de fermer ses portes à l'issue d'une intervention policière de la zone de police locale, de l'AFSCA (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire) et du SPF Économie.

Ce n'est pas la première fois que ce magasin est pointé du doigt pour des problèmes d'hygiène. Malgré des verbalisations et des avertissements de l'AFSCA par le passé, aucune amélioration n'a été effectuée., confirme le parquet de Charleroi, précisant que des crottes de souris et des rongeurs ont été découverts sur place.Plusieurs produits n'étaient pas non plus étiquetés.La supérette procédait également à la découpe de poissons, procédure qui n'est pas enregistrée à la BCE (Banque-carrefour des entreprises) dans le cadre des activités du magasin d'alimentation. Après une certaine forme de clémence de la part des autorités judiciaires, la fermeture administrative de la boutique a été ordonnée., conclut le parquet de Charleroi.