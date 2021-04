Cette nouvelle ravira les fans du sorcier qui répond au nom de Harry Potter et qui a marqué toute une génération. Une boutique dédiée à l’univers de la saga va bientôt voir le jour à Charleroi. Le magasin se situera au n°7 de la rue de Dampremy. "Avec mon compagnon, nous avions déjà eu un magasin de pop culture à Estaimpuis. Nous avions un mur consacré à Harry Potter" , explique Marie Durnez la gérante de "The Wizard Store".

Le concept de la boutique de Charleroi sera le même que pour celles de Mouscron et Mons. "Nous voulions reproduire l’univers de Harry Potter. Le magasin est sombre. Il est aussi composé d’armoires et de meubles anciens dans lesquelles les clients pourront fouiller pour trouver leurs articles. A Charleroi, cela a été plus difficile de recréer ce monde magique car le magasin est plus lumineux que les autres boutiques" , ajoute-t-elle.

Dans cette future enseigne, les fans du sorcier pourront retrouver plus de 4000 références de ce monde magique. "Nous travaillons avec un fournisseur français. Nous allons proposer des produits alimentaires, ainsi que des balais, des baguettes magiques. Nous avons aussi une grande gamme de textile". En plus, de tous ces articles, les gérants de "The Wizard Store" vont également collaborer avec l’édition de Gallimard pour les livres.

Marie et son compagnon ont décidé d’ouvrir à Charleroi pour se rapprocher de leur clientèle. "Certaines personnes faisaient deux heures de route pour venir dans notre magasin à Mouscron".

Prenez encore un peu de patience "moldu", la boutique de Charleroi devrait s’ouvrir au plus tôt le 8 mai, au plus tard le 15.