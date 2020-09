L'entreprise de travail adapté Entra, d'Heppignies, a lancé la mise en vente de deux maillots "d'exception" sur Ebay : le nouveau maillot du RCSC saison 2020-2021, signé par toute l'équipe, et un autre du Spirou Basket Charleroi, également dédicacé par l'équipe.

Ces maillots ont été mis à disposition d'Entra par le Sporting et le Spirou Basket afin de soutenir Cap48 : "notre entreprise a lancé des actions pour récolter des fonds via le projet "Entra se bouge pour Cap48"", explique l'entreprise. "Et le sport Carolo s'est aussi mobilisé, par la mise à disposition de ces maillots dédicacés en, plus d'un défi visant à parcourir 4.800km pour l'ensemble de la communauté professionnelle."

Si l'entreprise carolo se mobilise, c'est parce qu'elle est une entreprise de travail adapté, qui emploie donc des gens porteurs de handicap. "Et l'action de Cap48 permet de faire bouger les lignes sur ce sujet, tout en finançant des projets concrets! Les maillots sont dès maintenant mis en vente sur Ebay, afin de récolter un maximum de dons."

Le maillot du Sporting, à l'heure d'écrire ces lignes, avait déjà récolté trois enchères. Le maillot du Spirou pas encore. Il reste six jours (jusqu'au 1er octobre, début d'après-midi) pour miser tout en soutenant la bonne cause. Mise à prix: 100€ par maillot.