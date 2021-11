C’est une nouvelle fois un dossier lié aux produits stupéfiants qui a été évoqué devant le tribunal correctionnel. Et encore une fois, c’est un manège suspect repéré par des policiers carolos qui est à l’origine du dossier. Le 20 octobre dernier, ces derniers ont interpellé Ilies, un jeune homme de 24 ans originaire de Lybie.

Le prévenu était occupé dans un drôle de manège, en pleine avenue Jules Hénin à la ville haute, avec deux autres acolytes. Un échange a eu lieu entre les protagonistes, permettant aux policiers d’intervenir.

De la cocaïne, un GSM et 201 euros en petite coupure ont été retrouvés sur Ilies. Ce dernier conteste pourtant avoir détenu et vendu de la cocaïne. Pour le parquet, ce dernier a bien vendu de la drogue. Une peine de prison est donc requise contre le prévenu, sans le moindre revenu chez nous et qui a atterri sur le sol belge à 22 ans.

Me Alice Barthélémy, à la défense, plaide une mesure de sursis simple pour son client. Jugement dans deux semaines.