On en voyait les prémices dimanche soir, et ça n'a pas manqué: la neige est tombée sur le Pays Noir. Ce lundi matin, les Carolos ont pu découvrir leur ville couverte d'un manteau de neige de plusieurs centimètres.

Les températures sont dans le négatif, -3 à -4 degrés, et le resteront toute la journée. C'est surtout la nuit de lundi à mardi qui risque de faire mal, avec des chutes jusqu'à -11 degrés par endroits, et donc les risques encore accrus de givre. Elles resteront ensuite dans le négatif toute la semaine, entre -1 et -10 degrés, jusqu'à dimanche compris selon les premières prévisions météo.

Prudence sur les routes !