C’est une nouveauté à Bouffioulx. Pour la première fois, du 26 au 28 novembre, la cité potière accueillera un Marché de Noël. Organisé par le Syndicat d’initiative local, il aura lieu sur la place de France. Installés dans 18 chalets, comme il se doit, les exposants proposeront des produits de bouche locaux, ou un peu plus lointains, de l’artisanat et des animations.

Des saveurs sardes en côtoieront d’autres, wallonnes ou même médiévales. Sans oublier les pékets, les irish-coffees, les gaufres et les incontournables huîtres et bulles. La brasserie proposera pour sa part des repas à la carte: soupe aux potirons, entrées de la mer ou de la terre, tartiflettes, vitoulets carolos et potée aux choux, gaufre fraise et crème fraîche…

Pour les plus petits, le chocolat chaud et le cougnou seront à coup sûr les prolongements parfaits des séances de grimage et des initiations à la poterie. Les adultes pourront prendre part à un atelier d’art floral et de créations chocolatées, le tout avec les animations musicales de DJ Scritch et des Shadows by Elio.

Vendredi 26 de 16 à 22 h, samedi 27 de 11 à 22 h et dimanche 28 de 11 à 20 h. CST et port du masque obligatoires.