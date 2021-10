Francis, 64 ans, a-t-il profité de son autorité pour abuser sexuellement de plusieurs femmes ? C’est la question qui a été longuement débattue ce mercredi matin devant la 6e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi. Sur le banc des prévenus, on retrouve Francis. Ce dernier, désormais pensionné, a exercé durant plus de 30 ans en tant que médecin, et notamment en tant que médecin-conseil du Forem. Francis a occupé une des fonctions les plus importantes de notre société et en qui nous devons avoir une entière confiance… Mais pour plusieurs victimes, cette confiance a été totalement et définitivement rompue à cause de ses agissements.

Ce dernier s’est expliqué devant la justice sur les deux viols et sur les dix attentats à la pudeur (dont un sur une mineure âgée de plus de 16 ans) qu’on lui reproche en 2014, 2015 et 2018. À l’époque, le médecin a reçu les patientes dans le cadre d’une consultation pour le Forem, ou non. D’après les victimes et le parquet, le docteur a posé des actes à caractère sexuel lors de ces consultations : examens gynécologiques, palpations mammaires, discussions orientées sur la vie sexuelle des victimes et leurs pratiques ou encore des caresses lors de massages… Le tout alors que le médecin sollicitait aux femmes d’être totalement nues ou en culotte.

Des pratiques qui posent question

À la sortie de ces consultations, les victimes ont eu la même sensation d’avoir été sexuellement abusées. Certaines étaient légitimement en pleurs ou choquées. D’autres ont, à juste titre, signalé ce comportement suspect à leurs proches, ou à un psychologue pour l’une des victimes avant de déposer plainte aux services de police et à l’ordre des médecins.

Francis confirme bien avoir effectué des palpations mammaires sur les victimes, mais uniquement dans un cadre purement médical, sans vouloir attenter à la pudeur des victimes. "Les examens ont toujours été proposés, jamais imposés. Si j’effectuais ce type d’examens, c’était purement à titre de prévention dans le cadre d’un cancer du sein. Par le passé, j’ai assisté à l’enterrement de deux jeunes filles victimes d’un cancer du sein. C’est de là que vient ma grande préoccupation pour la prévention", confie-t-il, contestant également avoir pratiqué des examens gynécologiques sur deux des victimes.

Le parquet a requis une peine de 40 mois de prison contre le médecin, compte tenu du nombre de victimes et de l’absence totale de remise en question de Francis. Jugement dans un mois.

* Le 112, numéro d’urgence unique pour joindre la police ou les services médicaux, existe. De même que le numéro de téléphone gratuit, le 0800 98 100. Géré́ par SOS Viol, il offre écoute anonyme et soutien aux personnes victimes de violences sexuelles et à toutes celles et ceux concernés par la problématique.