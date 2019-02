Traumatisé par les attentats de Bruxelles, le jeune homme ne se séparait plus de son arme.



Le 28 mars 2016, lors d’une altercation violente au café "le Pittsburgh" à Marcinelle, Cédric, militaire dans l’armée belge, sors son arme et la pointe pendant un bref instant sur une personne inconnue. Il quitte ensuite les lieux mais la police l’interpelle à son domicile plus tard dans la nuit. Il explique avoir un permis pour son arme et l’avoir sorti dans le but de se protéger. Trois ans plus tard, devant le tribunal de Charleroi, il se défend : "j’étais encore sous le choc des attentats de Bruxelles".

Quelques jours avant les faits, le 22 mars 2016, le jeune homme est appelé à se rendre à la station de métro Malbeek, à Bruxelles, où une explosion vient d’avoir lieu. Très vite, Cédric, spécialisé en déminage, prend toute la mesure de l’attentat qui d’avoir lieu. Ce qu’il a vu ce jour-là, il ne l’oubliera jamais. Traumatisé mais tenu au secret, il ne peut en parler à personne même pas à sa compagne. 6 jours plus tard, il est toujours à bout et décide donc de s’octroyer une soirée de détente.

Il se rend au Pittsburgh, accompagné de son beau-père. Ce dernier provoque alors une dispute avec le patron qui, apparemment, lui doit 4 €. Alors que le ton monte, Cédric aperçoit un client à l’air menaçant. Pour mettre fin à l’esclandre, il décide de sortir son arme. Un geste qu’il explique par son état mental au moment des faits mais qui reste néanmoins illégal.

Pour le parquet, cependant, les circonstances vont dans le sens de Cédric. Stéphanie Dutrifoy, substitute du procureur, a d’ailleurs requis l’acquittement du prévenu. Malgré une vidéo de surveillance plus ou moins accablante, elle considère que l’état de choc post-traumatique dans lequel se trouvait Cédric peut expliquer un tel geste.

À la défense, Me Nathalie Dezutter parle, elle, d’une enquête bâclée. Selon elle, si son client a sorti une arme s’était pour mettre en joue un assaillant. C’est d’ailleurs la version que Cédric donne depuis l’ouverture du dossier. Or, aucun devoir d’enquête n’a été réalisé pour retrouver le fameux agresseur. Elle a également plaidé l’acquittement pour son client qui, militaire de carrière, ne peut se permettre un casier judiciaire.

Ironie du calendrier, le jugement sera rendu le 22 mars, jour commémoratif des attentats de Bruxelles.