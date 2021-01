Deux ans sont déjà alloués au budget, mais ça devrait encore se répéter en 2023 et 2024.

Quand je suis arrivé en 2012, on avait lancé avec la majorité le plan Vauban pour rafraîchir et sécuriser la ville haute. Démolition des parcovilles, rénovation des voiries, et… un premier ‘plan trottoir’. On avait mis 1 million d’euros pour refaire tous les trottoirs. Puis on a commencé à refaire des voiries, dont un tiers l’était, trottoirs compris. Mais ce n’était pas assez. Pour l’année à venir, une rue qui sera rénovée sur deux le sera avec les trottoirs. Mais ce n’est pas encore assez", explique Éric Goffart. "Il semblait opportun de relancer un plan trottoir."