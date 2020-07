La Ville de Fleurus a voté, au conseil communal de lundi, un plan de relance post-covid pour toute une série de secteurs en difficulté.

Concrètement, on parle ici d’un montant total de près d’un million d’euros, qui sera financé en majeure partie par un emprunt de 821 000 € à rembourser sur 15 ans.

"L’idée du plan #IMPULSION c’est de répondre le plus largement possible aux besoins du terrain. Il a pour ambition de relancer l’activité économique, de soutenir les secteurs culturel et associatif, l’emploi et la cohésion sociale à court et moyen termes", explique la Ville. Il s’agit de subsidier des associations culturelles et des clubs sportifs, d’exonérer de taxes les marchés et refuges, de distribuer un chèque à chaque ménage (300 000 € en tout pour les habitants, soit environ 30 € par ménage) pour booster l’achat local en circuit court, créer une asbl centre-ville pour gérer des pop-up stores, favoriser l’arrivée de nouveaux commerces et être un interlocuteur direct pour toute une série de secteurs d’activité, lancer une action "coaching emploi", aider financièrement les écoles et parents pour la remédiation scolaire, etc.

Des actions pour les commerces sont évidemment incluses, avec d’un côté une exonération de taxes pour les commerçants et une prime financière directe pour l’Horeca, mais aussi des primes pour rénover les magasins, ou encore l’octroi d’une prime à l’installation d’un nouveau commerce.