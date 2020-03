Il n’y aura pas que le 8 mars pour lutter pour le droit des femmes.

En sus des deux événements majeurs du 8 mars, à savoir l’enterrement de Pat Riarcat au marché de Charleroi, un happening joyeux, et de la grève des femmes lancée par Vie féminine, c’est en fait tout le mois de mars qui sera ponctué d’actions, de conférences, d’événements et d’expositions autour du droit des femmes. Le coup d’envoi a été donné jeudi soir, à la maison de la Laïcité, avec une soirée et trois vernissages d’expositions sur les thèmes : pourquoi être féministe en 2020, la charge mentale, et des poufs réalisés en récup par des prostitué(e)s.

Ce vendredi 6, le centre culturel d’Aiseau-Presles propose la diffusion de Au bonheur des dames ? à 10 heures, tandis que celui de Farciennes jouera le spectacle Les Femmes à l’honneur dès 19 heures, les deux sont gratuits. À Aiseau, le 14 à 20 heures, le seul-en-scène Godiche sera joué (12 €) avant le 27 à 20 heures et la pièce Envies sauvages qui questionne un jeune couple et la nature profonde des gens une fois retirés de la société de consommation.

Le 7 mars, la journaliste Myriam Leroy viendra parler de son livre Les yeux rouges, sur le harcèlement des femmes sur le Net, à la maison de la laïcité entre 11 et 13 heures.

Le 11 mars, la maison de la presse organise sa dégustation de "vins de femmes" à 19 heures (5 € sur réservation) avec des lectures de textes.

Le 16 mars à 18 h 30 à la maison de la Laïcité, une soirée d’échange autour des violences gynécologiques et obstétricales se tiendra, avec des pros et des témoignages. La Maison plurielle, qui y participe avec les Femmes prévoyantes socialistes, ouvrira aussi son expo Femmes et violences à la MPA le 12 mars en soirée, et donnera aussi une conférence le 20 mars à 13 h 30 sur les violences conjugales, plutôt à destination des pros, à Livre ou verre.

Le 17 mars à 18 heures et le 19 à 12 heures, le service Égalité des chances donnera une conférence Femmes et surcharge mentale à Marie Curie.

Le 19 mars toujours, une Teuf de meuf à la MJ de Marcinelle (10 €) dès 19 heures, pour danser librement quand on est femme ou qu’on se sent femme.

D’autres événements sont encore prévus, toutes les infos et réservations sur le site femmesdemars.be.