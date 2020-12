Cette année 2020 aura été marquée par la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 mais aussi par des élans de solidarité et d'entre aide sans précédent.

Parmi ceux-ci, il y a l'action menée par l'asbl Formidable. Ne pouvant rester inactifs devant la détresse des plus démunis de la région et en particulier les sans-abri et les enfants que l'ont dit "placés par le juge", les bénévoles de l'association ont lancé une grande récolte de Carol'or afin d'offrir des repas de fête, des vêtements et des cadeaux. "Cette année, nous n'avons pas pu mener nos actions à cause de la Covid. Nous avons été dans l'impossibilité de récolter des fonds afin de financer celle-ci. Nous avons eu l'idée de solliciter les carolo pour qu'ils nous fassent dons des Carol'or reçus," explique Faysal Abarkan, l'un des responsables de l'asbl. En effet, la ville de Charleroi a fait cadeau de 20 Carol'or à dépenser dans les commerces de Charleroi. "Nous savons que les temps sont difficiles pour tout le monde c'est pour cela que nous remercions toutes les personnes qui ont décidé de faire plaisir à des gens dans une grande précarité."

Grâce à cette action, il a été possible de récolter plus de 700 euros. Ils serviront à offrir près de 70 tajines et couscous aux personnes des abris de nuits. "Nous avons avons souhaité tenir compte des habitudes alimentaires des personnes. Les plats réalisés par Couscous Zaki changent des traditionnels pâtes, riz et sandwiches du quotidien. Nous avons souhaité des plats gourmands et colorés pour l'occasion. Pour compléter ce menu de fête, une société thudinienne "Full Service" nous a offert les fruits pour le dessert."

Le restaurateur châtelettain n'est pas le seul à s'être retroussé les manches pour Noël, les enfants des écoles de La petite Chenevière de Marcinelle et Saint-Joseph à Couillet ont confectionné quelque 200 boîtes contenant gants, collation et produits d'hygiènes à destinations des sans-abri et des centres d'accueil pour femmes battues. Lors de la récolte, un échange a eu lieu avec les jeunes élèves. "Nous n'avons pas juste demandé de l'aide. Nous avons tenté de sensibiliser les enfants aux problèmes rencontrés par les sans-abri. Ils ont été très réceptifs et ils ont conscience des difficultés quotidiennes vécues par les gens dans la rue." © D.R.

Comme les bénévoles de l'asbl sont très actifs, l'une d'entre eux, Françoise, a patiemment reconditionné les vêtements offerts par Celio. Ces vêtements qui ne présentaient que quelques défauts minimes sont à présent impeccables et pourront être offerts aux jeunes résidents de la Bastide Blanche, un centre d'accueil pour jeunes après décision du tribunal de la jeunesse ou du SAJ.

Même si Noël est dans quelques heures, la récolte des Carol'or se poursuit pour d'autres actions solidaires.