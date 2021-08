C’est fait : un nouveau chef de corps vient d’entrer en fonction pour un mandat de cinq ans à la police de Charleroi. Laurent Van Doren (50 ans) porte un œil neuf sur la zone, il a prêté serment ce lundi devant le conseil communal. Juriste de formation, il rejoint la gendarmerie en 1998 et participe pendant quatre ans à la réforme des polices aux côtés de Fernand Koekelberg. Dans ce cadre, l’officier travaille à l’élaboration de textes de loi : 196 zones voient le jour, un nombre ramené à 185, ainsi qu’une police fédérale. De 2002 à 2010, Laurent Van Doren intègre le comité P où il se partage entre le traitement de dossiers judiciaires, l’audit et l’analyse de données. Quand s’offre à lui l’opportunité de se challenger sur le terrain, il se porte candidat l’année suivante à la direction de la zone Orne-Thyle dans le Brabant wallon où il est installé avec sa famille. Cette zone regroupe cinq communes : Mont-saint-Guibert, Chastres, Walhain, Villers-la-Ville et Court-Saint-Etienne. Il doit apprendre à composer avec cinq bourgmestres.

Au terme de son mandat en 2017, il part à la découverte d’un tout autre métier au comité R, l’organe qui contrôle les deux services de renseignements en Belgique, soit la Sûreté de l'Etat du côté civil et le SGRS, le Service Général du Renseignement et de la Sécurité, du côté militaire. Nous sommes au lendemain des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Le chantier est colossal. Il retrousse ses manches. Après trois ans de détachement, Laurent Van Doren fait donc son retour à la police : c’est lui qui reprend le commandement d’une des plus grosses zones de Wallonie à Charleroi, où de nombreux défis l’attendent. A commencer par l’amélioration de la coordination des services. Il compte s’appuyer pour cela sur sa bonne connaissance et maitrise de l’audit. Objectif : renforcer le partage de l’information. Une évolution plutôt qu’une révolution prévient-il. Ce chantier vise à tirer vers le haut l’efficacité opérationnelle des équipes.