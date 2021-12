En principe, moins on consomme d’énergie moins on paie. À la papeterie Pierrot à Jumet, les trois dernières factures démontrent exactement l’inverse : alors que le nombre de kilowatts/heure diminue de mois en mois, les prix grimpent. À la tête de la PME, Pietro Firenze a demandé des explications : jusqu’ici, aucune des réponses qu’il a reçues ne l’éclairent sur le phénomène. Son fournisseur Luminus se retranche derrière les données de calcul confidentielles qui lui sont transmises par le gestionnaire des réseaux Ores. Dans un mail, Ores conseille à la papeterie de faire vérifier son installation par un électricien. Or, le nouveau compteur a été placé en mai.