Afin d’augmenter l’offre de service et la présence sociale dans les quartiers, la Sambrienne mène une politique de partenariats s’appuyant sur les initiatives locales. Cette société de logement a donc loué un local situé à la rue Joseph Wauters à Charleroi, à l’ASBL Les Amis de la Ruche Verrière. "Notre vocation principale est la location de salle. Mais nous avons aussi le souhait de nous diversifier" explique Line Manouvrier, la présidente de l’ASBL les Amis de la Ruche Verrière.

La Ville de Charleroi a l’ambition de devenir plus inclusive et de s’orienter vers le citoyen. C’est dans cette dynamique que veut s’inscrire cette association. "Ce que nous voulons, c’est travaillé avec les gens de ce quartier du Nord de Charleroi pour améliorer le vivre ensemble". Dans ce nouveau local, l’ASBL va organiser des réunions de quartier. "Nous allons aussi créer, un bureau d’écrivain public pour aider les gens avec l’administratif. Nous allons travailler en synergie avec le CCLP et la régie de quartier de Charleroi". Pour recréer de la dynamique dans cet endroit de Charleroi Nord, Les Amis de la Ruche Verrière prévoit de réaliser une ou deux brocantes par an, mais également une fête de quartier. "Nous avons aussi prévu un cours de cuisine du monde. Sur le plan culturel, nous allons organiser des expositions", ajoute la présidente.

Charleroi Nord est une des priorité de la Sambrienne. "J'ai à coeur de développer une politique associative, car c'est une des piliers important pour développer le vivre ensemble", conclut Maxime Felon, le président de la Sambrienne.