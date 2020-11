Après trois ans de négociation, l’asbl Centre du Paysage s’est vue confier pour les prochaines 40 années la jouissance de l’ancien site minier du Mambourg, situé entre les rues de la Broucheterre et Piges au Croly. D’une superficie de 13 300 m², propriété de la Wallonie, il sera ensuite restitué à une administration publique.

"Nous ne voulons un copier-coller du parc Astrid", note Bernard Blareau de Centre du Paysage. "Notre équipe s’inspirera du jardin en mouvement de Gilles Clément et du jardin punk d’Eric Lenoir. Nous voulons utiliser la végétation présente sur le site pour la mettre en valeur et permettre de découvrir la beauté d’une nature sauvage et changeante. Ce sera donc à Charleroi que sera créé le premier parc urbain, évolutif, participatif, citoyen et durable." Des bénévoles devraient normalement être impliqués.

Le projet sera soutenu par la Fondation Roi Baudouin, ce qui permettra à l’asbl de récolter des dons fiscalement déductibles, puisque le projet n’est a priori pas financé. "Le nom du parc sera soumis aux propositions des membres du projet, en attendant, il sera appelé parc du Boommeester, en clin d’œil à Georgios Maillis."